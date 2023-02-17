Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Hastane enkazından 261. saatte kurtarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu

Hatay'da depremde çöken özel hastanenin enkazından 261 saat sonra kurtarılan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşi Bilge ve deprem gecesi doğan bebeği Almila ile buluştu

Hastane enkazından 261. saatte kurtarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu
AA

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazından çıkarılan 32 yaşındaki Mustafa Avcı, ambulansla sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Doğum için gittiği hastanede 5 Şubat'ta saat 23.50'de kızı Almila'yı dünyaya getiren Bilge Şahinkaya Avcı (28), depremin ilk anlarında bulunduğu blokun hasar görmemesi sayesinde binadan çıkmayı başardı. Kantine su almaya giden eşi ise enkaz altında kaldı.

Depremin 261. saatinde eşinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan Avcı, kocasını hastanede bebeğiyle ziyaret etti, hasret giderdi.

Duygu dolu anlar yaşanan buluşmada Bilge Avcı, kocasının göğsüne kızını yatırdı, sevinç gözyaşları döktü. Baba Avcı da enkazdan kurtulduktan sonra yan yana geldiği kızını öptü, kokladı.

Mustafa Avcı, AA muhabirine, kızının doğumunun ardından depreme yakalandıklarını belirterek, "Hiç umudum yoktu. Ailemin öldüğünü düşündüğüm için hiçbir gayretim olmadı. Yeniden doğmuş gibiyim şu anda. Enkaz altında tanımadığım biri daha vardı. Benim için bunların hepsi ödül gibi. Onların olmadığını düşündüğüm için çıkmak istemedim. Onları gördüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

"HAYATIMIZIN EN GÜZEL GÜNÜ"

Bilge Şahinkaya Avcı da hayatlarının en güzel gününü yaşadıklarını söyledi.

Eşinin enkazdan sağ olarak çıkarılmasına hala inanamadıklarını dile getiren Avcı, "Çok mutluyuz. Umudumuzu yitirmiştik, 12. gün olmuştu. Artık sözlerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Kızım hep 'Babam bugün gelecek.' dermiş gibi gülüyordu. O bizim mucizemiz oldu artık. Hala yaşadığına inanamıyoruz. Artık böyle görünce inanır olduk. Çok şükür Allah onu bize bağışladı." diye konuştu.

Avcı, bebeklerinin depremin olduğu gece dünyaya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sancıyla beraber hastaneye gitmiştik. Bebeği sezaryenle erken aldılar. Yaklaşık 5 saat sonra da deprem oldu. Biz kendimizi bebeğimle kurtardık ama eşim enkaz altında kaldı. Eşimi hayatta tutan bebeğimizdi. Enkazdan çıkar çıkmaz ilk olarak beni ve bebeğimizi sormuş. Ona orada dayanma gücü veren ben ve bebeğim oldu. O kadar seveni varmış ki uzaktan, yakından herkes benim kadar üzüldü, ağladı. Güzel haberi alınca çok sevindiler, benim kadar mutlu oldular. Bebeğimizi bir defa kucağına almıştı. Adını Almila koymuştuk ama bir diğer adı da mucize olabilir. Mucize Almila'mız olabilir."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklamalar
GÜNDEM Oktay 10 bin lira yardımın detaylarını açıkladı
Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?
GÜNDEM Bina hasar tespit sorgulama
Sinop'ta eski eşini boğarak öldüren sanığın cezası açıklandı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Sinop'ta eski eşini boğan sanığın cezası belli oldu
Hamile eşini kayalıklardan atan sanığa istinaftan ret!
GÜNDEM Hamile eşini uçurumdan atan sanığa istinaftan ret!
Kocaeli'de sevgili dehşeti! Ayrılmak isteyen Cansu'ya kurşun yağdırdı - Gündem haberleri
GÜNDEM Kocaeli'de sevgili dehşeti! Ayrılmak isteyen Cansu'ya ...
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi?
TAŞINMA YARDIMI | Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı verilecek! 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartı ne?
GÜNDEM 15 bin TL taşınma yardımı verilecek!
Prof. Dr. ilber Ortaylı: Hatay'ın tarihi restorasyonu için komisyon kurulmalıdır
GÜNDEM Prof. Ortaylı: Hatay için komisyon kurulmalı
MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler nereler? İşte Kadıköy deprem raporu
GÜNDEM Maltepe depreme dayanıklı mı? İşte Maltepe deprem ...
Üniversite sınavları online mı olacak? Üniversite vize sınavları uzaktan mı yapılacak?
GÜNDEM Üniversite sınavları online mı olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.