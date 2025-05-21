Kahramanmaraş'ta, edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulanan özel bir hastane, kadın cinayetinin son adresi oldu.

HASTANEDE 'POMPALI' DEHŞETİ Hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 42 yaşındaki Eser Karaca'nın yanına gelen ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı.

MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yaptı ancak kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI Katil zanlısı eski eş ise silahı olay yerine atarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.