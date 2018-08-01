Hastanede çocuğa cinsel istismar iddiası





Nihat Uludağ'ın haberine göre A.Y. ve kocası V.Y., 6 yaşındaki kızları ile birlikte dün Esenler'de bulunan özel bir hastaneye gitti. Anne A.Y. göz hastalıkları bölümüne giderken baba V.Y. de kızını doktora muayene ettirdi. Doktor küçük çocuğun röntgen filmini istedi. Bunun üzerine baba V.Y. kızını radyoloji bölümüne götürdü. İddiaya göre röntgen çekimi sırasında kız çocuğu çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine panikleyen baba V.Y., röntgen odasının kilitli kapısını açmak için zorladı. Bu arada hastanenin özel güvenlik görevlileri de koşarak geldi. Küçük kız röntgen çeken erkek sağlık personelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.



KARAKOL ÖNÜNDE EYLEM

Bunun üzerine röntgen teknikeri A.C.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Olayın duyulması üzerine Esenler Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan bir grup eylem yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada zanlı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. A.C.Ö. ifadesinde çocuğun röntgen için duruşunu düzeltmek isterken yanlış anlaşıldığını savunarak iddiaları reddetti. "Röntgen çekimi sırasında kapının uygulama gereği rutin olarak kilitlendiğini" söyleyen A.C.Ö. 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bu arada küçük kızın diyaliz hastası olan babası V.Y. adliye koridorlarında fenalık geçirdi. Baba V.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



"HUKUK MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK"

Ailenin avukatı Aydın Egemen, "Diyaliz hastası bir baba ve çocuğu için mücadele veren annenin sonuna kadar yanında olacağız. Herkese çağrıda bulunuyorum, çocuk istismarına, cinsel istismara hep birlikte mücadele ederek son verelim" dedi.

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