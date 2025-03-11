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        Haberler Spor Basketbol Hastaneye kaldırılan Ufuk Sarıca'dan iyi haber - Basketbol Haberleri

        Hastaneye kaldırılan Ufuk Sarıca'dan iyi haber

        Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka'yı çalıştıran Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarıca sağlığına kavuştuğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:50
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        Hastaneye kaldırılan Ufuk Sarıca'dan iyi haber
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        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'daki antrenörlük görevinden ocak ayında ayrılan, A Milli Takım, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın tatil için gittiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahatsızlandığı öğrenildi.

        Köyceğiz'de 8 Mart'ta yolculuk sırasında rahatsızlanan ve Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde beyne pıhtı atma tanısı konan 52 yaşındaki Sarıca, ilk müdahalelerden sonra Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Ufuk Sarıca'nın burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek İzmir'deki evinde istirahat ettiği ortaya çıktı.

        Ufuk Sarıca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, sağlık durumuyla ilgilenip ilk müdahaleyi yapan Köyceğiz ve Muğla'daki sağlık çalışanları ile mesaj ve telefonlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

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