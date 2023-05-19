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Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

Hatay'da, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla denizin derinliklerinde Atatürk portresinin olduğu Türk bayrağı açtı

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AA
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

    Görüntü yönetmeni Ceylan ve ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığın'ın katkılarıyla Samandağ ilçesi açıklarında dalış etkinliği gerçekleştirdi.
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

    Etkinliğe, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi ve Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü dalgıçları da katıldı.
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

    Ekip, su altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin ve "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün yazıldığı Türk bayrağı açtı.
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

    Hatıra fotoğrafının ardından dalgıçlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına su altına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

    Dalış etkinliğinde denizin derinliklerindeki doğal yaşam ve güzellikler de görüntülendi.
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun su altına taşındığı etkinlik, AA tarafından canlı yayınlandı.
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

     

    Bayramı su altında kutlamak için ciddi hazırlık yaptıklarını belirten Ceylan, "Hatay'da böyle bir etkinliği planladıktan sonra provalar yaptık. Bu dalışı Anadolu Ajansı aracılığıyla canlı yayınlayarak bir ilke imza attık. 
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

    Bu çok önemli bir detay. Katılımcıların hepsi çok iyiydi, tekrar teşekkür ediyoruz. Bir kere daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.
  • Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

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