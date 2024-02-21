Hatay'da asayiş uygulamaları: 10 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zanlılara yönelik denetim yaptı.
Uygulamalarda 248 araç ve 190 motosiklet incelendi, 3 araç trafikten men edildi.
554 kişinin de sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üst aramalarında 2 yeşil reçeteye tabi hap, 27 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 captagon, pompalı tüfek ve 5 dolu kartuş ele geçirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.