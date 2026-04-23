        Hatay'da baba ve 3 yaşındaki kızını ayıran kaza | Son dakika haberleri

        Hatay'da baba ve 3 yaşındaki kızını ayıran kaza

        Hatay'da bir otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Abdulkadir Muhammed, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 3 yaşındaki kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Pikap sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 09:27 Güncelleme:
        Baba ve kızını ayıran kaza
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin 24 yaşındaki Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybederken 3 yaşındaki kızı ağır yaralandı.

        OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza; Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki pikap ile Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdulkadir Muhammed yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Kazada Abdulkadir Muhammed ve 3 yaşındaki kız evladı Karın Muhammed ağır yaralandı.

        ARABANIN ALTINDA SIKIŞTI

        Çarpışmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken, baba Muhammed pikabın altında sıkıştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Pikabın altından kurtarılan Muhammed, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Muhammed kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

        Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğunsa tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Pikap sürücüsü A.Ö. ise gözaltına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        23 Nisan kutlu olsun!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
