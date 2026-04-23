Hatay'da baba ve 3 yaşındaki kızını ayıran kaza
Hatay'da bir otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Abdulkadir Muhammed, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 3 yaşındaki kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Pikap sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI
İHA'daki habere göre kaza; Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki pikap ile Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdulkadir Muhammed yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
2 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada Abdulkadir Muhammed ve 3 yaşındaki kız evladı Karın Muhammed ağır yaralandı.
ARABANIN ALTINDA SIKIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken, baba Muhammed pikabın altında sıkıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Pikabın altından kurtarılan Muhammed, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Muhammed kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğunsa tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Pikap sürücüsü A.Ö. ise gözaltına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.