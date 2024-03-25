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        Hatay'da deprem hasarlı evde yangın

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:04 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:04
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        Hatay'da deprem hasarlı evde yangın
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        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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        #yangın
        #Hatay
        #Deprem
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