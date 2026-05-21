Hatay'da kadın cinayeti! Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 20:12 Güncelleme:
Yunus Emre Mahallesindeki evlerinde Vahab K. (66) ile eşi Leyla K. (59) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vahab K. tüfekle eşine ateş etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Leyla Knin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vahab K. ise gözaltına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ