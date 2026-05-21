        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da kadın cinayeti! Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü | Son dakika haberleri

        Hatay'da kadın cinayeti! Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 20:12 Güncelleme:
        Hatay'da kadın cinayeti!

        Yunus Emre Mahallesindeki evlerinde Vahab K. (66) ile eşi Leyla K. (59) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vahab K. tüfekle eşine ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Leyla Knin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Vahab K. ise gözaltına alındı.

        Almanya tarafından "difüzyon mesajı" ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından V.B., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyon ile İstanbul'da yakalandı. (İHA)

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
