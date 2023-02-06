"Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece eğitim öğretime bir hafta ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içinde tekrar değerlendirerek uzatıp uzatmayacağımıza da karar vereceğiz. Kısaca Millî Eğitim Bakanlığında okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretime hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu, büyük bir acı; birlik, beraberlik zamanı... İnşallah, hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."