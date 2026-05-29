Hatay'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Hatay'da bir otomobille motosikletin çarpıştığı kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü 75 yaşındaki Kılınç Zeytuneli, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kılınç Zeytuneli (75), hayatını kaybetti.
METRELERCE SAVRULDU
DHA'daki haber göre kaza; öğle saatlerinde Reyhanlı-Antakya kara yolunda meydana geldi. U.T. (28), yönetimindeki otomobil, Kılınç Zeytuneli idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrilirken, devrilen motosikletin sürücüsü Zeytuneli de metrelerce savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran Zeytuneli'ni kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü U.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeytuneli'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.