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Hatay'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
AA

İlçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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