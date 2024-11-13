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        Hatay'da konteyner evde çekmeceden çıkan yılan korkuttu

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir ailenin yaşadığı konteynerde çekmeceye giren yılan, kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:49 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:55
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        Hatay'da konteyner evde çekmeceden çıkan yılan korkuttu
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir ailenin yaşadığı konteynerde çekmeceye giren yılan, kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.

        İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki konteynerde yaşayan aile, akşam saatlerinde kıyafetlerin konulduğu çekmecede yılanla karşılaştı. Kısa süreli panik ve korkuya sebep olan yılan, çekmeceyle birlikte dışarıya çıkarıldı. Eşyaların arasından çıkan yılan, araziye doğru ilerleyerek bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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