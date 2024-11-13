Hatay'da konteyner evde çekmeceden çıkan yılan korkuttu

İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki konteynerde yaşayan aile, akşam saatlerinde kıyafetlerin konulduğu çekmecede yılanla karşılaştı. Kısa süreli panik ve korkuya sebep olan yılan, çekmeceyle birlikte dışarıya çıkarıldı. Eşyaların arasından çıkan yılan, araziye doğru ilerleyerek bölgeden uzaklaştı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir ailenin yaşadığı konteynerde çekmeceye giren yılan, kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.

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