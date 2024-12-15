Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Sertel tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen saldırılarda kullanılan patlayıcıları denizyolu ile Suriye'den yurda getiren faillerden Cengiz Sertel, dün yakalandı. Cengiz Sertel'in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Turuncu kategoride yer aldığı ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi. 7 ayrı suçtan aranması ve hakkında 3 suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sertel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda patlayıcıları denizyolu ile Suriye'den getiren Cengiz Sertel, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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