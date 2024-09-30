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        Dörtyol'da mandalina çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçeden 350 kilogram mandalina çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:25
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        Dörtyol'da mandalina çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçeden 350 kilogram mandalina çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'ndeki bahçeden 350 kilogram mandalina çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

        Kimliği belirlenen şüpheliler Y.Ö. ve G.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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