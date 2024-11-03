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        Oğullarının organlarını bağışlayan aile, başka kişilerin acılarının dinmesiyle teselli buluyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarını bağışlayan aile, başka kişilerin acılarının dinecek olmasıyla teselli buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:33
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        Oğullarının organlarını bağışlayan aile, başka kişilerin acılarının dinmesiyle teselli buluyor
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarını bağışlayan aile, başka kişilerin acılarının dinecek olmasıyla teselli buluyor.

        Dörtyol ilçesinde yaşayan Osman-Hatice Bayır çifti, Kuzuculu Mahallesi'nde 24 Ekim'de kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen oğullarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        Evlerinde taziyeleri kabul eden aile, üzüntülerini oğullarının organlarının başka ailelerin gözyaşının dinmesiyle bastırmaya çalışıyor.

        Baba Osman Bayır, genç yaşta kaybettiği oğlunun organlarının Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te tedavileri süren 3 hastaya şifa olacağını söyledi.

        Acılarının çok büyük olduğunu anlatan Bayır, "Çocuğumun organlarını bağışta bulundum, herkese de tavsiye ederim. Şu anda 3 kişiye can verildi. İnşallah organları alanlar da beni bulacaklar. Kimileri 'abi', kimileri de 'baba' der, inşallah onlara faydası olur. Organları alan aileler sadece oğluma dua etsinler başka da bir şey istemiyorum, dualarını bekliyorum." diye konuştu.

        Anne Hatice Bayır da acısının tarifinin olmadığını belirterek, "Rabb'im aldı evladımı, ben de organlarını can olsun diye bağışladım. Benim kuzum ölmedi, her zaman yaşayacak. Kurban olurum ben ona kalbi güzeldi benim oğlumun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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