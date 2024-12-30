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        Hatay'da okullar arası voleybol şampiyonası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:14
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        Hatay'da okullar arası voleybol şampiyonası düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 13-14 yaş çocuklardan oluşan 49 takım katıldı.

        Turnuva sonunda dereceye giren takımlardaki sporculara madalya ve kupaları verildi.

        İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel​​​​​​​, sporculara başarılar dileyerek, turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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