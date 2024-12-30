Hatay'da okullar arası voleybol şampiyonası düzenlendi

İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel​​​​​​​, sporculara başarılar dileyerek, turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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