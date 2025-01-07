Hatay'da 1 firari hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü A.K. ile çeşitli suçlardan aranan E.Ş, Y.Y. ve B.A.E. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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