Hatay'da mahsur kalan kediler ile köpek kurtarıldı

Hatay'da, çatı, reklam panosu, bahçe çiti ve araç motorunda mahsur kalan kediler ile demir korkuluğa sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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