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        Hatay'da mahsur kalan kediler ile köpek kurtarıldı

        Hatay'da, çatı, reklam panosu, bahçe çiti ve araç motorunda mahsur kalan kediler ile demir korkuluğa sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:15
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        Hatay'da mahsur kalan kediler ile köpek kurtarıldı
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        Hatay'da, çatı, reklam panosu, bahçe çiti ve araç motorunda mahsur kalan kediler ile demir korkuluğa sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde çatıda mahsur kalan kedi yavrusunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Dörtyol ilçesinde reklam panosuna, İskenderun ilçesinde bahçe çitine, Arsuz ilçesinde de aracın motoruna sıkışan kediler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde ise demir korkuluklara sıkışan köpek, kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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