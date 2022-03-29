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2022 HATAY İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:53 06:14 12:44 16:17 19:05 20:20 2 03.04.2022 Pazar 04:51 06:12 12:44 16:18 19:05 20:21 3 04.04.2022 Pazartesi 04:50 06:11 12:44 16:18 19:06 20:22 4 05.04.2022 Salı 04:48 06:09 12:43 16:18 19:07 20:23 5 06.04.2022 Çarşamba 04:47 06:08 12:43 16:18 19:08 20:24 6 07.04.2022 Perşembe 04:45 06:07 12:43 16:18 19:09 20:25 7 08.04.2022 Cuma 04:43 06:05 12:42 16:19 19:10 20:26 8 09.04.2022 Cumartesi 04:42 06:04 12:42 16:19 19:10 20:27 9 10.04.2022 Pazar 04:40 06:02 12:42 16:19 19:11 20:28 10 11.04.2022 Pazartesi 04:38 06:01 12:42 16:19 19:12 20:29 11 12.04.2022 Salı 04:37 06:00 12:41 16:19 19:13 20:30 12 13.04.2022 Çarşamba 04:35 05:58 12:41 16:19 19:14 20:31 13 14.04.2022 Perşembe 04:34 05:57 12:41 16:20 19:15 20:32 14 15.04.2022 Cuma 04:32 05:56 12:41 16:20 19:16 20:34 15 16.04.2022 Cumartesi 04:30 05:54 12:40 16:20 19:16 20:35 16 17.04.2022 Pazar 04:29 05:53 12:40 16:20 19:17 20:36 17 18.04.2022 Pazartesi 04:27 05:52 12:40 16:20 19:18 20:37 18 19.04.2022 Salı 04:26 05:50 12:40 16:20 19:19 20:38 19 20.04.2022 Çarşamba 04:24 05:49 12:39 16:21 19:20 20:39 20 21.04.2022 Perşembe 04:22 05:48 12:39 16:21 19:21 20:40 21 22.04.2022 Cuma 04:21 05:47 12:39 16:21 19:21 20:41 22 23.04.2022 Cumartesi 04:19 05:45 12:39 16:21 19:22 20:43 23 24.04.2022 Pazar 04:18 05:44 12:39 16:21 19:23 20:44 24 25.04.2022 Pazartesi 04:16 05:43 12:38 16:21 19:24 20:45 25 26.04.2022 Salı 04:15 05:42 12:38 16:21 19:25 20:46 26 27.04.2022 Çarşamba 04:13 05:40 12:38 16:22 19:26 20:47
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:12 05:39 12:38 16:22 19:27 20:48 28 29.04.2022 Cuma 04:10 05:38 12:38 16:22 19:28 20:50 29 30.04.2022 Cumartesi 04:09 05:37 12:38 16:22 19:28 20:51 30 01.05.2022 Pazar 04:07 05:36 12:38 16:22 19:29 20:52
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:12
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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