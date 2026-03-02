Canlı
        Hatay'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti: Tuzlu yoğurt çorbası

        Hatay'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti: Tuzlu yoğurt çorbası

        Gastronomi şehri Hatay'ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden tuzlu yoğurt çorbası, yöre halkı ve turistler tarafından sıkça tüketiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:46
        Hatay'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti

        AA'nın Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, UNESCO'nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Hatay'ın tuzlu yoğurt çorbasının yapımı anlatıldı.

        Coğrafi işaretli Antakya tuzlu yoğurduyla hazırlanan tescilli çorba, tereyağı, sıvı yağ, soğan, tuz, pirinç, su ve naneli sos eklenerek sofralardaki yerini alıyor.

        Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çorba, yöre halkı ve turistler tarafından sıkça tercih ediliyor.

        Çorbanın tarifini AA muhabirine anlatan Hazek Kadın Kooperatifi şeflerinden Adile Varış, tuzlu yoğurt çorbasının, misafirperverliğin ve paylaşmanın Hatay'daki en leziz sembollerinden biri olduğunu söyledi.

        Varış, bu çorbanın Hatay'ın geçmişten bugüne uzanan yöresel bir lezzeti olduğunu belirtti.

        Hatay tuzlu yoğurt çorbası için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (10 kişilik)

        • 400 gram pirinç
        • 500 gram Antakya tuzlu yoğurdu
        • 2 litre su
        • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
        • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 2 çay kaşığı kuru nane
        • 1 kuru soğan
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        Yapılışı

        • Pirinç ayıklanıp yıkanır.
        • Derin bir tencerede ince kıyılan soğan ile sıvı yağ kavrulur.
        • Kavrulan soğanın üzerine pirinç eklenir.
        • Daha sonra su eklenir ve pirinçler açılana kadar kaynatılır.
        • Tuzlu yoğurt, kaynayan suyun içine ilave edilir ve eriyene kadar iyice karıştırılır.
        • Özdeşleşene kadar pişirilen çorbaya tuz eklenir.
        • Piştikten sonra üzerine yağda hafifçe ısıtılan nane dökülerek servisi yapılır.
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu

        İranlı bir haber sunucusu, Hamaney'in ölümünü canlı yayında gözyaşları içerisinde duyurdu

        #tuzlu yoğurt çorbası
        #Hatay
