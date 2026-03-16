        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Hatay’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 58 yaşındaki İsmet Kaçal ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaçal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay’da otomobille çarpışarak yere savrulan motosikletin sürücüsü İsmet Kaçal (58) hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Derince mevkiinde meydana geldi. F.K. idaresindeki otomobil, 58 yaşındaki İsmet Kaçal idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Ağır yaralı adam olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kaçal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski belediye başkanı Şükrü Sözen'in tutuklandığı soruşturmada 12 yeni tutuklama

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik yürütülen 'Suç örgütü kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında zimmet irtikap rüşvet ihaleye fesat karıştırma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmanın devamı kapsamınd...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu