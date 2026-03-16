Hatay’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 58 yaşındaki İsmet Kaçal ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaçal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 16.03.2026 - 09:59
OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI
İHA'daki habere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Derince mevkiinde meydana geldi. F.K. idaresindeki otomobil, 58 yaşındaki İsmet Kaçal idaresindeki motosikletle çarpıştı.
SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Ağır yaralı adam olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaçal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
