Stat: Osmanlı
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila),Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali),Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 64 Aabid),Caner Hüseyin Bağ
FatihKaragümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri, Zeki Yıldırım, Emeghara (Dk. 64 Sosseh),Arif Morkaya, Koray Altınay, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mervan Çelik),Barış Özbek (Dk. 86 Stefan Silva)
Kırmızıkart: Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Güreler, Dk. 20 Sadi Karaduman, Dk. 49 Barbosa, Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor),Dk. 35 Emeghara (Fatih Karagümrük)
YORUMLAR