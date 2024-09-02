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        Hatayspor: 0 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji ve penaltıdan dönen topu ağlara gönderen Olivier Ntcham'ın golleriyle galip gelen Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Hatayspor ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 00:01 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:01
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        Samsunspor, Hatay'da farklı kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Samsunspor oldu.

        Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 37'de Arbnor Muja, 51'de Marius Mouandilmadji ve 75. dakikada penaltıdan dönen topu ağlarla buluşturan Olivier Ntcham attı.

        Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

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