Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşıyor. İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.
HATAYSPOR - GALATASARAY
STAT: Antakya Atatürk Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 14:00
YAYIN: A Spor
HATAYSPOR: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
GALATASARAY: İsmail, Mariano, Ahmet, Semih, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Emre Akbaba, Yunus, Muğdat, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya gençlerden ve Spor Toto Süper Lig'de az forma giyen futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkıyor.
25. YARI FİNALİN PEŞİNDE
Galatasaray, Hatayspor'u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı. Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.
KUPA YOLU
Kupaya 5. turdan dahil olan Galatasaray, bu etapta TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u eleyerek çeyrek finale geldi.
Hatayspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u eledi. Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlılar, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.
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