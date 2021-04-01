Hatayspor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Cumartesi saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor Galatasaray maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Hatayspor : Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.