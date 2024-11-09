Hatayspor - Gaziantep FK: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Bordo-beyazlılara üç puanı getiren golleri Rui Pedro, Bamgboye ve Strandberg kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Bordo-beyazlı ekibe üç puanı getiren golleri 12'de Rui Pedro, 35'te Funsho Bamgboye ve 90+5'te Strandberg kaydetti.
Gaziantep FK'nın tek golü 45+2'de Deian Sorescu'dan geldi.
Kırmızı-siyahlılarda Bruno Viana 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 18. sırada yer alan Hatayspor bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, 4 maç sonra kaybeden Gaziantep ise 12 puanda kaldı.