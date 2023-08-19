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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor - Kasımpaşa: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor - Kasımpaşa: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'a konuk olan Kasımpaşa, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:57
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        Kasımpaşa Hatay'da takıldı
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Bu sonucun ardından hem Hatayspor hem de Kasımpaşa, ligdeki puanını 4'e çıkardı.

        ATSU VE TANER SAVUT UNUTULMADI

        Karşılaşma öncesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor çalışanları ile futbolcular Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un yer aldığı klip gösterildi.

        Bu sırada ısınmada olan iki takım futbolcuları çalışmalarını durdurarak klibi izledi. Bu sırada Hatayspor'a ev sahipliği yapan Mersin için stattan "Teşekkürler Mersin" anonsu yapıldı.

        Tribünde depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un fotoğrafının yer aldığı siyah afiş asıldı.

        Hatay ekibi, Mersin için tasarlanan lacivert mavi formayla çıkarken futbolcular, "Unutmayacağız" yazılı pankart taşıdı.

        Maç öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıktı.

        4.17'de oyunun durduğu sırada sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar alkışlarla 6 Şubat'ta depremde kaybedenleri andı, bazı taraftarlar sahaya çiçek attı.

        6. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Kasımpaşa'dan Neto, bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

        18. dakikada sol kanatta Engin Can Aksoy’un pasıyla topla buluşan buluşan Hatayspor'dan Fernandes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

        29. dakikada Engin Can Aksoy’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ Yıldırım topuyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

        32. dakikada Dele- Bashiru'nun pasıyla ceza sahasına giren Görkem Sağlam, 2 rakibini çalımladı, daha sonra savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

        36. dakikada Engin Can Aksoy'un sol kanattan altı pas içerisine ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı.

        48. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası içerisine kestiği topa yükselen Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

        62. dakikada topla ceza sahasına giren Dele-Bashiru'nun altı pas içerisine çıkardığı meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

        72. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içerisine çıkardığı topla buluşan Hodzij'in sert vuruşuyla top auta gitti.

        90. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı korner atışında kaleci Gianniotis, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

        Stat: Mersin

        Hakemler: Mert Güzenge, Ali Tuna, Cemil Tunç

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam (Dk. 75 Rayane) , Strandberg (Dk. 75 Lamkel Ze), Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 84 Ömer Faruk Beyaz), Engin Can Aksoy, Fernandes (Dk. 65 Hodzij), Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Tuncer Duhan Aksu, Omeruo, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 90 Selim Dilli), Ben Ouanes (Dk. 84 Berat Kalkan), Aytaç Kara, Yasin Özcan, Gomis (Dk. 68 Erdem Çetinkaya)

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