Hatayspor küme düştü!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu.
Giriş: 25.04.2025 - 22:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:09
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu.
Mücadelede 1-0 öne geçen konuk takım, sahadan 5-1 mağlubiyetle ayrıldı ve bitime 5 hafta kala Adana Demirspor'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu.
Beşiktaş tribünleri maçın bitiminde Hatayspor'u alkışladı.
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