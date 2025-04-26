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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'un Süper Lig'deki 5 sezonluk serüveni sona erdi - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'un Süper Lig'deki 5 sezonluk serüveni sona erdi

        Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçirdiği ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:32
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        Hatayspor'un 5 sezonluk serüveni sona erdi!
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        Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'un ligdeki macerası 5 sezon sürdü.

        Bordo-beyazlılar, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başladıkları Süper Lig'in ilk 4 haftasında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 4. haftanın ardından Pulat ile yollar ayrılırken, takımın başına Rıza Çalımbay getirildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle iç saha maçlarını Mersin'de oynamak zorunda kalan Hatayspor, taraftarından uzak kalarak sezonu zor şartlar altında geçirdi.

        Sezonun ilk yarısını 9 puanla 18. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, Çalımbay yönetiminde çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve Çalımbay ile yollar ayrıldı.

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        TRANSFER YASAĞIYLA KADROYA TAKVİYE YAPAMADI

        Devre arasında kadroya takviye yapmak isteyen Hatayspor, FIFA tarafından borçları nedeniyle 2 dönemlik transfer yasağına çarptırıldı. Transfer tahtasını açamayan bordo-beyazlılar, bu süreçte bazı oyuncularla da yollar ayrıldı.

        Akdeniz ekibi, Çalımbay'ın ardından yola devam ettiği teknik sorumlu sportif direktör Yılmaz Bal yönetimde çıktığı 2 maçtan da mağlup ayrıldı.

        KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞEN İKİNCİ TAKIM OLDU

        Ligde 20. hafta itibarıyla teknik direktörlük koltuğunu Murat Şahin'e teslim eden Atakaş Hatayspor, "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasında çıkamadı.

        Kötü gidişatın durdurmayan bordo-beyazlılar, Şahin yönetiminde çıkılan 13 maçtan 3 galibiyet 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

        Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 5-1 yenilen Hatayspor'un, bu sonuçla sezonu son 4 takım arasında bitirmesi netleşti.

        Akdeniz ekibi, Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

        DEPREMLERDEN EN ÇOK ETKİLENEN SPOR KULÜBÜ OLMUŞTU

        Hatayspor, 2019-2020 sezonunda 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmişti.

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        İlk sezonunda 40 maçta 61 puan toplayarak ligi 6. sırada tamamlayan Hatayspor, sonraki sezonu ise 12. sırada bitirdi.

        2022-2023 sezonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen spor kulübü olan Hatayspor, futbolcusu Christian Atsu, sportif direktörü Taner Savut, altyapı antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, genç futbolcular Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'i kaybetmişti. Bu acı kayıpların ardından hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilmişti.

        GEÇEN SEZON SON HAFTADA LİGE TUTUNMUŞTU

        Deprem sonrası sezonda takımın başında olan teknik direktör Volkan Demirel ile devam eden Hatayspor, istenilen sonuçları alamayınca bitime 4 hafta kala Özhan Pulat'ı göreve getirmişti.

        Sezonun son haftasında Mersin'de oynanan maçta Rizespor'u 2-0 mağlup eden Hatayspor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligde kalmayı başarmıştı.

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