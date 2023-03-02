Futbol camiası depremzedeler için bir araya gelerek "Omuz Omuza" kampanyasını başlattı. Bağış kampanyasına depremi yaşayan Hataysporlu futbolcular ve yöneticiler de katıldı.

''KENDİ MUCİZEMİ YAŞIYORUM''

Gecede futbolcuları Ribeiro'nun depremde nasıl kurtulduğunu anlatan Hatayspor'un yardımcı antrenörü Ekrem Ekşioğlu,, "Sevdiğimiz, tanıdığımız birçok insan hayatını kaybetti. Ben de kendi mucizemi yaşıyorum. 7 katlı bir binadaydım ve bina çöktü. Bugün burada olmam bana mucize gibi geliyor. Kendi yaşadıklarımı ve arkadaşlarımın yaşadıklarını hayatım boyunca unutamayacağım. Ribeiro, evinden Erce Kardeşler'in üzerine atlayarak kurtulmuş." dedi.