        Hatice Aslan: O parayı ihtiyacı olan birine veririm - Magazin haberleri

        Hatice Aslan: O parayı ihtiyacı olan birine veririm

        Ünlü oyuncu Hatice Aslan, estetik ve botoks yaptırmayı gereksiz bulduğunu söyledi. Aslan, "Hiç botoks yaptırmadım. O parayı ihtiyacı olan birine veririm" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 23:16
        "O parayı ihtiyacı olan birine veririm"

        Hatice Aslan, estetik ve botoks konusundaki görüşlerini paylaştı. 64 yaşındaki usta oyuncu, bu tür işlemlere harcanan parayı israf olarak gördüğünü belirtti.

        "O ZAMAN DAHA ÇOK GÜZELLEŞİRİM"

        Saba Tümer'le programın konuşan Aslan, "Hiç botoks yaptırmadım. Geçici bir şey için neden paramı israf edeyim? O parayı ihtiyacı olan birine veririm. O zaman daha çok güzelleşirim ve dua alırım" dedi.

        Aslan, daha önce oyuncu Mahir Günşiray ile olan birlikteliğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Üniversite yıllarından tanışan ikilinin ilişkisini değerlendiren Aslan, beraberliklerini hiçbir zaman saklama gereği duymadıklarını dile getirmişti.

        "HEP ORTADAYDIK" DEMİŞTİ

        Ünlü oyuncu, "Mahir'i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisi setindeki arkadaşlarım, ailem ve Mahir'in çevresi de dahil olmak üzere herkes durumu biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

        Aslan ayrıca, Günşiray ile sınıf arkadaşı oldukları üniversite döneminde aralarında duygusal bir bağ bulunmadığını da sözlerine eklemişti.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

