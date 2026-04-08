Hatice Aslan: O parayı ihtiyacı olan birine veririm

Hatice Aslan, estetik ve botoks konusundaki görüşlerini paylaştı. 64 yaşındaki usta oyuncu, bu tür işlemlere harcanan parayı israf olarak gördüğünü belirtti.

"O ZAMAN DAHA ÇOK GÜZELLEŞİRİM"

Saba Tümer'le programın konuşan Aslan, "Hiç botoks yaptırmadım. Geçici bir şey için neden paramı israf edeyim? O parayı ihtiyacı olan birine veririm. O zaman daha çok güzelleşirim ve dua alırım" dedi.

Aslan, daha önce oyuncu Mahir Günşiray ile olan birlikteliğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Üniversite yıllarından tanışan ikilinin ilişkisini değerlendiren Aslan, beraberliklerini hiçbir zaman saklama gereği duymadıklarını dile getirmişti.

"HEP ORTADAYDIK" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, "Mahir'i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisi setindeki arkadaşlarım, ailem ve Mahir'in çevresi de dahil olmak üzere herkes durumu biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Aslan ayrıca, Günşiray ile sınıf arkadaşı oldukları üniversite döneminde aralarında duygusal bir bağ bulunmadığını da sözlerine eklemişti.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto