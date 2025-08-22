Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Jimnastik Hatice Gökçe Emir'den bir ilk daha - Diğer Haberleri

        Hatice Gökçe Emir'den bir ilk daha

        Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, bireysel genel tasnif finaline kalarak Türk cimnastik tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatice Gökçe Emir'den bir ilk daha
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bireysel genel tasnif finaline kalarak Türk cimnastik tarihinde bir ilke daha imza attı.

        Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda bireysel genel tasnif elemeleri gerçekleştirildi.

        Top, çember, kurdele ve labut aletlerinde toplam 82.700 puan toplayan milli sporcu, 97 yarışmacı arasında 18'inci sırayı elde ederek genel tasnif finalinde yarışmaya hak kazanan ilk Türk ritmik cimnastikçi ünvanını aldı.

        Hatice Gökçe Emir, dün çember aletinde 28.500 puanla finale yükselerek bireysel alet finallerinde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olmayı da başarmıştı.

        Genel tasnif finali, bu akşam yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!