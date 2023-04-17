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Hatim duası okunuşu: Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur?

Hatim duası okunuşu ve anlamı, Ramazan ayının 27. gecesinde araştırılıyor. Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i okuyanların okudukları bölümlerin ardından Allah'a yönelerek af, rahmet, hidayet, rızık ve yardım dileklerini içerir. Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'i hatmedenler tarafından okunacak. İşte 2023 Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu...

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  • HATİM DUASI 2023 | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur? Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu nasıl?

    İslam alemi için oldukça önemli gecelerden biri olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi idrak edilecek. Hatim duası Türkçe okunuşu ve anlamı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gecede Kur'anı-ı hatmedenler tarafından araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamını veya belirli bir kısmını okuyanlar, kutsal kitabın sevabını ve bereketini Allah'a sunarak Hatim duası yapacaklar. İşte 2023 Kadir Gecesi Hatim duası Türkçe Arapça okunuşu ve meali...
  • HATİM DUASI 2023 | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur? Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu nasıl?

    HATİM DUASI NEDİR?

    Hatim duası, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'i okuyanların, okudukları bölümlerin sevabını ve bereketini Allah'a sunmak amacıyla okudukları bir duadır.
  • HATİM DUASI 2023 | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur? Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu nasıl?

    HATİM DUASI NASIL YAPILIR?

    Kur'an-ı Kerim'in tamamını veya belirli bir kısmını okuyan müminler, hatim duası ile Allah'a yönelerek af, rahmet, hidayet, rızık ve yardım taleplerinde bulunurlar. Hatim duası, müminlerin Allah'a yakarışlarını içeren önemli bir ibadet şeklidir.
  • HATİM DUASI 2023 | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur? Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu nasıl?

    HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.

    Vel-'âkibetü lil-müttekîn. Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn.

    Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în.

    Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm.

    Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm.

    Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm.

    Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn.

    Va'fü 'annâ yâ Kerîm. Va'fü 'annâ yâ Rahîm.

     

    Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

    Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân.

    Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân.

    Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân.

    Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.

    Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân.

    Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân.

    Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

    Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ.
  • HATİM DUASI 2023 | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur? Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu nasıl?

    Ve fil-kabri mûnisâ.

    Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ.

    Ve ilel-cenneti rafîkâ.

     

    Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

    Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

    Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur'ân.

    Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur'ân.

    Verfa' deracâtina bi fadîletil-Kur'ân.

    Ve keffir 'annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur'ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.

     

    Allâhümme tahhir kulûbenâ.
  • HATİM DUASI 2023 | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur? Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu nasıl?

    Vestur 'uyûbenâ.

    Veşfi merdânâ.

    Vekdi duyûnenâ.

    Ve beyyid vücûhenâ.

    Verfa' deracâtina.

    Verham âbâenâ.

    Veğfir ümmehâtinâ.

    Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.

    Ve şeddid şemle a'dâina.

    Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî'l-âfâti ve'l-emrâdi ve'l-belâyâ.

    Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ 'alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur'ânil-'azîm.

    Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara'nâhü.

    Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te'âlâ 'aleyhi ve selem.

    Ve ilâ ervâhi cemî'ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû 'aleyhim ecma'în.

    Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ'ıhî ve cemîı' zürriyyâtihî rıdvânullâhi te'âlâ 'aleyhim ecma'în.

    Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun 'aleynâ ve li cemî'ıl-mü'minîne vel-mü'minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.

    Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d'avâti! İstecib du'âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.

    Sübhâne Rabbike Rabbil-'ızzeti 'ammâ yasıfûn. Ve selâmün 'alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn. el-Fatiha
  • HATİM DUASI 2023 | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur? Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu nasıl?

    HATİM DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    “Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

    Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle! Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle! Yüce Kur’ân’ın hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine. Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.

    Allah’ım! Bizi Kur’ân süsü ile süsle. Kur’ân ile bize lütfet! Kur’ân ile bizi şereflendir. Kur’ân elbisesini bize giydir. Kur’ân hürmetine bizi cennetine koy. Kur’ân hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et. Allah’ım! Kur’ân’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl.

    Kur’ân hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur’ân’ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur’ân hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur’ân hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi!

    Allah’ım! Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslâh et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kâfir toplumlara karşı bize
    yardım et. Yüce Kur’ân hürmetine.

    Allah’ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur’ân’ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin (a.s.) ruhlarına ulaştır. Ve Peygamberimiz s.a.s.)’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin
    ruhlarına ulaştır.

    Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selâm olsun. Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun.

     

    Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.” Fâtiha, denir ve Kur’ân’ın birinci sûresi (Fâtiha) okunur.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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