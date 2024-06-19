Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava ambulanslarımız arife gününden itibaren 126 acil vaka için harekete geçti. Hazır olmasına her zaman hazırız ama temennimiz dönüş yolunda çok dikkatli olunması." ifadelerini kullandı.

Öte yandan paylaşımda, bir hastanın hava ambulansına nakledildiği görüntülere yer verildi.

Hava Ambulanslarımız arife gününden itibaren 126 acil vaka için harekete geçti. Hazır olmasına her zaman hazırız, ama temennimiz dönüş yolunda çok dikkatli olunması. pic.twitter.com/uSrM0Cko4K — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2024

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir