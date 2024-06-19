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        Haberler Gündem Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı - Gündem Haberleri

        Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının, arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:57
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava ambulanslarımız arife gününden itibaren 126 acil vaka için harekete geçti. Hazır olmasına her zaman hazırız ama temennimiz dönüş yolunda çok dikkatli olunması." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan paylaşımda, bir hastanın hava ambulansına nakledildiği görüntülere yer verildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Fahrettin Koca
        #hava ambulansları
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