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        Haberler Bilgi Gündem Hava bugün nasıl? 4 Haziran Çarşamba güncel hava durumu: İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        4 Haziran Çarşamba güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji; rüzgarın, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. 4 Haziran Çarşamba hava durumu detayları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 00:20 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:22
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü; "4 Haziran'da rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor." şeklinde açıklamada bulundu. Diğer uyarılar ve hava tahminleri merak ediliyor. Peki, 4 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        4 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 18°C, 29°C

        Az bulutlu ve açık.

        İZMİR 18°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık.

        ANKARA 11°C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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