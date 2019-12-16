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HaberlerGündem

Hava durumu 16 Aralık 2019 - Meteoroloji İstanbul'da bu hafta havalar nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İstanbul'da bu hafta plan yapacak vatandaşlar "Meteoroloji İstanbul'da bu hafta havalar nasıl?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 16 Aralık 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
16 Aralık Pazartesi7148496100,618,65,810,9
17 Aralık Salı816699010-0,319,95,710,7
18 Aralık Çarşamba816728911-1,518,15,710,8
19 Aralık Perşembe1016718218-1,119,45,811
20 Aralık Cuma1016688725-0,320,45,911,1

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