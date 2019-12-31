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HaberlerGündem

Hava durumu 31 Aralık 2019 - Meteoroloji İstanbul'da bu hafta havalar nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İstanbul'da bu hafta plan yapacak vatandaşlar "Meteoroloji İstanbul'da bu hafta havalar nasıl?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 31 Aralık 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

Hava durumu 31 Aralık 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Muğla, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara'da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; sabah saatlerinde Marmara'da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, İstanbul sabah saatlerinde, bölgenin doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden sabah saatlerinde kuvvetli (40-70 km/saat),akşam saatlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
31 Aralık Salı58728540-1,419,36,311,4
01 Ocak Çarşamba48588430-1,222,45,711,7
02 Ocak Perşembe47768834-2,219,45,610,7
03 Ocak Cuma48548222-2,420,25,110,7
04 Ocak Cumartesi28609312-5,317,34,49,6
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