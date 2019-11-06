Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Hava durumu 6 Kasım 2019! Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarılar yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 6 Kasım 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Trakya'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
06 Kasım Çarşamba17236682265,124,410,717
07 Kasım Perşembe16226482233,726,410,316,6
08 Kasım Cuma1423538312226,510,215,9
09 Kasım Cumartesi14215884111,625,11016,4
10 Kasım Pazar14207089111,724,810,215,8
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trafikte sopalı kavga
GÜNDEMSopalı kavga trafiği felç etti
6 ay uğraştı, muhtarın ikamet oyununu bozdu - Haberler
GÜNDEM6 ay uğraşıp, muhtarı istifa ettirdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 09.05'te Atatürk videosu
GÜNDEMHer gün 09.05'te!
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
GÜNDEMİzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş’ta işçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı
GÜNDEMİşçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
GÜNDEMTekstil fabrikasında patlama ve yangın!
Son dakika... Vücuduna sardığı esrarla yakalandı! Narkotik şube paylaştı: "Soğuklar başladı..."
GÜNDEMNarkotik şube paylaştı: "Soğuklar başladı..."
Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMCezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
Son dakika... Meteoroloji'den kritik lodos uyarısı! - HABERLER
GÜNDEMMeteoroloji'den kritik lodos uyarısı!
Son dakika haberi! Bugünün Ajandası! Haberturk.com'un gündemi (6 Kasım 2019) - HABERLER
GÜNDEMBugünün Ajandası!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X