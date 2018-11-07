Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bugün yani 7 Kasım Çarşamba günü yayımlanan hava durumu tahmininde İstanbul dışında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 12 il için daha sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki; bugün hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük hava durumu tahmini...

İSTANBUL VE 12 İL İÇİN DAHA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Öte yandan 7 Kasım Çarşamba günü yani bugün; Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 7 KASIM ÇARŞAMBA

İstanbul hava durumu ile ilgili son tahminlere göre 7 Kasım Çarşamba yani bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığının ise 19 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul saatlik ve 5 günlük hava durumu:

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