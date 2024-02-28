Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

REKLAM İstanbul Parçalı bulutlu 16° Ankara Güneşli 18° İzmir Parçalı bulutlu 21° Antalya Parçalı bulutlu 20° Trabzon Güneşli 13° Bursa Kısmen Güneşli 17° Adana Güneşli 21° Diyarbakır Güneşli 14° Gaziantep Güneşli 16° Ağrı Güneşli 3°

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI