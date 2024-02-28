Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sis ve fırtına var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Anadolu'da kuvvetli poyraz etkili olacak. Bölgede çığ tehlikesi devam ediyor. İç bölgelerde ise sis ve pus bekleniyor
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.