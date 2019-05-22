Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Ankara'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas ile Ankara'nın kuzeydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kuzeydoğu çevreleri hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop, Kastamonu, Karabük ve Bolu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
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