Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hava durumu nasıl olacak? 22 Mayıs bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji il il hava durumu

Hava durumu nasıl olacak? sorusu merak ediliyor. 22 Mayıs Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu yayınlandı. Bazı illerde sağanak yağış, bazı illerde fırtına var. İşte il il hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Ankara'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas ile Ankara'nın kuzeydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kuzeydoğu çevreleri hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop, Kastamonu, Karabük ve Bolu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Yeni askerlik yasasıyla askerlere erken terhis yolu açılabilir
GÜNDEMAskerlere erken terhis yolu mu açılıyor?
Diyanet 2019: Ramazan Bayramı ne zaman? 9 gün tatil ne zaman başlıyor? İşte bayram tarihleri
GÜNDEM2019 Ramazan Bayramı ne zaman?
Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda talihsiz kaza
GÜNDEMİstanbul Havalimanı'nda talihsiz kaza
Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun hayatı ve kariyeri
GÜNDEMTevfik Göksu kimdir?
TIR'da 250 kilogram esrar ele geçirildi
GÜNDEM250 kilo! TIR'da ele geçirildi
TEM'de kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi
GÜNDEMTEM'i kilitleyen kaza!
YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklaması bekleniyor
GÜNDEMYSK'da kritik gün! Bugün açıklanması bekleniyor
Bugünün ajandası
GÜNDEMBugünün ajandası
Son dakika: Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde yangın çıktı
GÜNDEMAnadolu Adliyesi'nde yangın!
Son dakika müjdesi: Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi müjdesi geldi
GÜNDEMAkar müjdeyi verdi: Yeni askerlik sistemi bayramdan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X