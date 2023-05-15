Sıcaklıklar artıyor! 2 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.