Hava harekatında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri yer aldı.