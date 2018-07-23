Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.

Duruşmada aralarında eski askerlerinde bulunduğu 15 sanık esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

Sanıklardan Arap Oğuz, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nün elektriklerinin kesilmesi talimatı verdiğini, mühimmat yüklü uçaklara yakıt ikmali yapılmadığını, böylece Ankara'da daha büyük olayların önüne geçildiğini iddia etti.

Savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmediklerini belirterek, örgütle ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının dinlenmesiyle devam edilecek. Sanıkların tamamının savunmalarının alınması halinde davada cuma günü kararın açıklanması bekleniyor.

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