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Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nda bazı vapur seferleri iptal edildi!

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgarın ardından iptal olan seferler gündeme geldi. İşte, 17 Kasım Perşembe bugün İstanbul Şehir Hatları iptal olan vapur seferleri...

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  • Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarında bazı vapur seferleri iptal edildi! Lodos nedeniyle iptal edilen seferler hangileri, vapur seferleri iptal mi edildi?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'na bağlı bazı vapur seferleri hava muhalefeti (lodos) nedeniyle iptal edildi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre; Lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanmaktadır. İşte, 17 Kasım Perşembe günü iptal olan vapur seferleri..
  • Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarında bazı vapur seferleri iptal edildi! Lodos nedeniyle iptal edilen seferler hangileri, vapur seferleri iptal mi edildi?

    ŞEHİR HATLARI DUYURDU

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

    "Değerli yolcularımız,

    Lodos sebebiyle seferlerimizde aksama ve iptaller yaşanmaktadır.

    Anlık güncellenen iptal seferler için: https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/iptal-seferler-905

    Anlayışınız için teşekkür ederiz."
  • Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarında bazı vapur seferleri iptal edildi! Lodos nedeniyle iptal edilen seferler hangileri, vapur seferleri iptal mi edildi?

    İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ HANGİLERİ?

    Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

    ANLIK İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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