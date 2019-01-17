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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ VE KARADENİZ'İN KIYI KESİMİ YAĞMURLU
İHA'da yer alan habere ve alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, doğu kesimlerde ise 4-6 derece azalacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Tokat, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA FIRTINA ETKİLİ
Rüzgar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat); Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu 0
İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu 6
İZMİR: Parçalı bulutlu 7
BURSA: Parçalı ve çok bulutlu 3
ADANA: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 11
ANTALYA: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 10
SAMSUN: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak zamanla yağmur ve karla karışık yağmur 7
TRABZON: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu 14
ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
DİYARBAKIR: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
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