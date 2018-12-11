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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Bingöl ile Bolu, Kastamonu, Çankırı'nın yüksekleri ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Yalova ile zamanla Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: yağışların; Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova ile zamanla Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ISTANBUL 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
IZMIR 7°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 11°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
DÜZCE 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
TRABZON 14°C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ERZURUM 0°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DIYARBAKIR 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
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