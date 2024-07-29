Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan Dalaman uçağında, kalkıştan kısa bir süre sonra hamile bir yolcu rahatsızlandı. Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı.

Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle acilen park pozisyonuna alınan uçağa sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı.