Havalar ne zaman ısınacak? Türkiye genelinde sıcaklıklar ne zaman artacak?
Türkiye genelinde etkisini sürdüren serin ve değişken hava koşulları sonrası vatandaşlar "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle bahar aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların ne zaman artacağı merak ediliyor. Bununla birlikte mevsim normallerine ne zaman dönüşün ne zaman gerçekleşeceği ve meteorolojik tahminler yakından takip ediliyor. Peki, Havalar ne zaman ısınacak? Türkiye genelinde sıcaklıklar ne zaman artacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarının ardından yurt genelinde etkili olan yağışlı ve serin hava dalgasının ne zaman sona ereceği netlik kazanmaya başladı. Güncellenen değerlendirmelere göre sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve bahar havasının yeniden etkisini göstereceği tarih merak edilirken, vatandaşlar “Havalar ne zaman ısınacak, soğuk hava ne zaman bitecek?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte konuya dair ayrıntılar
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel tahminlere göre hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kademeli şekilde yükselişe geçmesi bekleniyor.
Yayınlanan sıcaklık haritalarına göre 14 Nisan 2026 Salı gününden itibaren Türkiye genelinde yağışlı sistemin etkisini kaybetmeye başlayacak ve güneşli hava daha geniş alanlarda hissedilecek.
MGM HAVA TAHMİN UZMANI AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde bu hafta etkili olacak hava koşullarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Yapılan son tahminlere göre soğuk ve yağışlı havanın yarın doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini belirtti.
Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik, "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek.
Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz." diye konuştu.